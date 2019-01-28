رياضة | برشلونة يخطط لضم نجم توتنهام في آخر لحظات الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم نجم توتنهام في آخر لحظات الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الكولومبي دافينسون سانشيز نجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي خدماته على برشلونة الاسباني للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير إسبانية عن أن المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مدافع السبيرز عرض خدماته على البارسا من خلال وكيل اعماله، بالاضافة الى نادي اتلتيكو مدريد أيضاً.

ويسعى النادي الكتالوني الى الحصول على توقيع مدافع جديد لترميم الخط الخلفي لكتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في الموسم الجاري.

ويفقد فالفيردي خدمات الفرنسي صامويل اومتيتي في الفترة الحالية بداعي الإصابة , ورغم التعاقد مع جيسون موريلو إلا أن البارسا مازالت تربطه تقارير بالسعي خلف ضم مدافع آخر.

ويرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة وقائد الخط الخلفي أن سانشيز قد يكون خيارا مفيدا للنادي و أرخص في الثمن.