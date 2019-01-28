انت الان تتابع تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة عن صفقات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن نية إدارة النادي في التعاقد مع صفقة أو صفقتين وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي ستنتهي يوم 31 يناير المُقبل، وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين". جدير بالذكر أن نادي بيراميدز سيواجه نظيره الداخلية يوم 4 من شهر فبراير المُقبل، في إطار الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأزرق المركز الثاني في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة.

وأبرم نادي بيراميدز 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، البوركينابي إريك تراوري لاعب مصر المقاصة، والفلسطيني حامد حمدان، ثم الإكوادوري جون سفونتيس، وعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق، والسوري عمر خربين، وأخيرا البروفي كريستيان بينافينتي. وأعلن المستشار تركى