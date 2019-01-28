انت الان تتابع لماذا تروج إعلانات شركات الاتصالات لأغاني الألتراس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أثار إعلان شركة الاتصالات الراعية للنادي الأهلي غضب الأندية الجماهيرية، بعدما استوحى صناع الإعلان إحدى أغاني الألتراس، رغم أن الشركة ترعى كل أندية الدوري..

تحرير:مصطفى محمود ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

ردود أفعال واسعة تسبب فيها إعلان شركة الاتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي الذي خرج للنور قبل أيام قليلة، لأن الشركة التي أصبحت ترعى رسميا "تي شيرت" فريق الكرة بالأهلي، هي نفسها راعية الدوري المصري ويتصدر شعارها قمصان أندية الدوري الممتاز.. ردود الأفعال بدأت من جانب جماهير الزمالك التي أعلنت غضبها وطالبت مجلس إدارة ناديها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالتحرك والرد على الإعلان واتخاذ موقف مماثل للموقف الذي اتخذه النادي ضد شركة بريزينتيشن الشركة الراعية بعد أزمة مؤتمر إعلان الأخيرة رعاية الأهلي وبكاء محمد كامل وتقبيله رأس الخطيب..

كلاكيت تاني مرة إعلان شركة الاتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي استوحى صناع الإعلان كلمات الأغنية والألحان من هتافات جماهير الأهلي في المدرجات تحت اسم "معاك يا أهلي"، وتقول كلمات الأغنية التي تضمنها الإعلان «من زمان كتفي في كتفك ومعاك في أي مكان.. بس تنادينا تلاقي الكون مليان