لماذا تروج إعلانات شركات الاتصالات لأغاني الألتراس؟

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أثار إعلان شركة الاتصالات الراعية للنادي الأهلي غضب الأندية الجماهيرية، بعدما استوحى صناع الإعلان إحدى أغاني الألتراس، رغم أن الشركة ترعى كل أندية الدوري..
تحرير:مصطفى محمود ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
ردود أفعال واسعة تسبب فيها إعلان شركة الاتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي الذي خرج للنور قبل أيام قليلة، لأن الشركة التي أصبحت ترعى رسميا "تي شيرت" فريق الكرة بالأهلي، هي نفسها راعية الدوري المصري ويتصدر شعارها قمصان أندية الدوري الممتاز.. ردود الأفعال بدأت من جانب جماهير الزمالك التي أعلنت غضبها وطالبت مجلس إدارة ناديها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالتحرك والرد على الإعلان واتخاذ موقف مماثل للموقف الذي اتخذه النادي ضد شركة بريزينتيشن الشركة الراعية بعد أزمة مؤتمر إعلان الأخيرة رعاية الأهلي وبكاء محمد كامل وتقبيله رأس الخطيب..
كلاكيت تاني مرة إعلان شركة الاتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي استوحى صناع الإعلان كلمات الأغنية والألحان من هتافات جماهير الأهلي في المدرجات تحت اسم "معاك يا أهلي"، وتقول كلمات الأغنية التي تضمنها الإعلان «من زمان كتفي في كتفك ومعاك في أي مكان.. بس تنادينا تلاقي الكون مليان
إعلان شركة الاتصالات الراعي الرسمي للنادي الأهلي استوحى صناع الإعلان كلمات الأغنية والألحان من هتافات جماهير الأهلي في المدرجات تحت اسم "معاك يا أهلي"، وتقول كلمات الأغنية التي تضمنها الإعلان «من زمان كتفي في كتفك ومعاك في أي مكان.. بس تنادينا تلاقي الكون مليان .. إنت الأمل وإنت الكيان.. فين ما تروح لو آخر الدنيا وراك نفديك بالروح.. عشقك في قلبي يداوي أي جروح.. هاهتف باسمك مهما كان، جيل ورا جيل.. ولا يوم عرفت يا أهلي المستحيل.. الفوز في دمك ده مالوش بديل.. بعد الـ90 دي من زماان.. ولو هعيش أحكي في تاريخك ده ما يكفينيش.. ده تاريخ مليان بطولات مابتتنسيش.. في الكون إنت أعظم مكان.. وأقول وأعيد ولا غيره يفرح نصره في قلبي عيد.. لو مش هشجع أكون ميت أكيد.. الأهلي فوق لو فين ماكان».
إعلان الشركة الراعية لم يكن الأول من نوعه لأن هناك تجربة سابقة قامت بها شركة الاتصالات التي كانت ترعى النادي الأهلي في عقد الرعاية الذي انتهت فترته، تم صناعته على مقطع أغنية من أغاني ألتراس أهلاوي المعروفة باسم "تالتة شمال"، وتقول كلمات الأغنية «أووووه جمهورنا ده حماه.. أووووه ع الحلوة والمره معاه.. الجمهور هو الأهلي ولا في غيره يحركني.. دايما معاه ولآخر الكون.. صوته في قلبي مهما يكون.. من تالتة شمال بنهز جبال" ، وتم تعديل آخر فقرة على النحو التالي: "وبأعلى صوت واقفين دايمًا مع الأبطال.. جمهور كبير.. جمهور عظيم.. والوقت جه نرد الجميل».سر أغاني الألتراس
لغة الخطاب الذي تسير على نهجها إعلانات شركات الاتصالات بالطبع الهدف منها أن تنال إعجاب جماهير الكرة - جمهور الأهلي بشكل عام وألتراس أهلاوي بشكل خاص - ومن المؤكد أنها نالت إعجاب قطاع من الجماهير لكنها آثارت غضب جماهير الأندية المنافسة وتحديدا التي تمتلك شعبية وجماهيرية عريضة.
الإعلان الأخير لشركة الاتصالات الراعية للنادي الأهلي تسبب في جدل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن جماهير الأندية المنافسة اتهمت الشركة بعدم الحيادية لأنها راعي لبطولة الدوري وكل الأندية وليس الأهلي فقط، ومع ذلك لم تعمل أي إعلانات تسويقية لها، وبخاصة الأندية التي تتمتع بشعبية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري.
شركات الاتصالات من الطبيعي أن تلجأ إلى استقطاب الجماهير والبحث دائمًا عن تسويق منتجها بين أكبر عدد ممكن، لكن المثير للدهشة أن الأغاني في الإعلانات تتضمن كلمات صريحة من هتافات روابط الألتراس التي ظهرت في المدرجات المصرية منذ عام 2007 والمعروفة بأنها جماعات مشاغبة وتسببت في أحداث مأسوية مثل حادثة بورسعيد عام 2012 التي راح ضحيتها 72 مشجعًا أو حادثة مباراة الزمالك وإنبي عام 2014 التي راح ضحيتها 20 مشجعًا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تصر شركات الاتصالات على التعامل مع أغاني روابط الألتراس والترويج لأغانيهم وهتافاتهم الخاصة بهم في إعلاناتهم؟ رغم ما هو معروف عنهم من شغب وتعصب، وبخاصة أن هذا الأمر من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية.
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