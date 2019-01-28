انت الان تتابع رئيس النجوم: التفاوض مع الحضري ليس سهلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم عن أخر تطورات مفاوضات ناديه للتعاقد مع عصام الحضري، حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الرضوخ لطلبات عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأصفر ومنحه الاستغناء الخاص به مقابل 300 ألف جنيه عرضها الحارس المخضرم على إدارة النادي مقابل منحه الاستغناء وهو ما وافق عليه رئيس الدراويش، وذلك بعدما انقطع عن التدريبات ورفض السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي.

وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «عصام الحضري ليس بالمفاوض السهل، وقررنا عدم الدخول في أي مفاوضات إلا بعد إنهاء علاقته مع النادي الإسماعيلي». وأوضح رئيس نادي النجوم: «اليوم أنهى الحضري علاقته مع النادي