انت الان تتابع ريال مدريد يتخطى عقبة إسبانيول برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:التحرير ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
حقق فريق ريال مدريد انتصارا كبيرًا على نظيره إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "باور 8". واستعاد الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق عشر نقاط كاملة خلف منافسه التقليدي برشلونة، الذي يتربع على الصدارة منفردًا وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد إسبانيول، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق أربع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، بعد تلقيه خسارته التاسعة في مبارياته العشر الأخيرة.
وسجل أهداف ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و46، وسيرجيو راموس في الدقيقة 15، وجاريث بيل في الدقيقة 67، بينما أحرز لإسبانيول، بابتيستاو في الدقيقة 25، وروساليس في الدقيقة 81. ريال مدريد واجه مشكلة اللعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 72، بعدما تلقى مدافعه الفرنسي رافاييل فاران البطاقة الحمراء، قبل أن
وسجل أهداف ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و46، وسيرجيو راموس في الدقيقة 15، وجاريث بيل في الدقيقة 67، بينما أحرز لإسبانيول، بابتيستاو في الدقيقة 25، وروساليس في الدقيقة 81.
ريال مدريد واجه مشكلة اللعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 72، بعدما تلقى مدافعه الفرنسي رافاييل فاران البطاقة الحمراء، قبل أن يحرز البديل الفنزويلي روبيرتو روزاليس الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 81.
وحقق برشلونة الإسبانى مساء اليوم الفوز على فريق جيرونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتليفي، حيث نجح نيسلون سميدو إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 9 من الشوط الأول، وأضاف ميسي الهدف الثانى بالدقيقة 68 خلال اللقاء، ليرتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 نقطة في الصدارة.
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