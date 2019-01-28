انت الان تتابع الحضري: طموحي حراسة مرمى المنتخب في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

وجه عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني المعتزل دوليًا، الشكر لإبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، على إنهاء تعاقده مع النادي خلال الساعات الماضية، بهدوء دون أي أزمات بين الطرفين، موضحاً أنه سعيد بالفترة التي قضاها في صفوف الدراويش. وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الرضوخ لطلبات عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأصفر، ومنحه الاستغناء الخاص به مقابل الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه عرضها الحارس المخضرم على إدارة النادي، وهو ما وافق عليه رئيس الدراويش وفقًا لرغبة الحارس الدولي السابق.

وأوضح الحضري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن هناك جلسة ستجمعه بمحمد الطويلة، رئيس نادي النجوم خلال الساعات المقبلة للاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد بينهما. وأشار السد العالي، إلى أن تصريحاته السابقة بأنه جندي تحت أمر