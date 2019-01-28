الحضري: طموحي حراسة مرمى المنتخب في أمم إفريقيا

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
وجه عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني المعتزل دوليًا، الشكر لإبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، على إنهاء تعاقده مع النادي خلال الساعات الماضية، بهدوء دون أي أزمات بين الطرفين، موضحاً أنه سعيد بالفترة التي قضاها في صفوف الدراويش. وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الرضوخ لطلبات عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأصفر، ومنحه الاستغناء الخاص به مقابل الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه عرضها الحارس المخضرم على إدارة النادي، وهو ما وافق عليه رئيس الدراويش وفقًا لرغبة الحارس الدولي السابق.
وأوضح الحضري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن هناك جلسة ستجمعه بمحمد الطويلة، رئيس نادي النجوم خلال الساعات المقبلة للاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد بينهما. وأشار السد العالي، إلى أن تصريحاته السابقة بأنه جندي تحت أمر
وأوضح الحضري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن هناك جلسة ستجمعه بمحمد الطويلة، رئيس نادي النجوم خلال الساعات المقبلة للاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد بينهما.
وأشار السد العالي، إلى أن تصريحاته السابقة بأنه جندي تحت أمر منتخب مصر في أي وقت طبيعية، مؤكدًا أن لن يكون لديه أزمة في حالة عدم ضمه، وأنه سيجتهد في الفترة المقبلة، ولديه طموح الانضمام للمنتخب الوطني لآخر ثانية له في الملاعب، وهو أمر لايراه عيبًا.
واختتم: «طموحي أن أكون حارس منتخب مصر في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل».
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