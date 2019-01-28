شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يكتسح رين في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل باريس سان جيرمان انتصاراته باكتساح ضيفه رين برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.
سجل أهداف سان جيرمان إيدنسون كافاني «هدفين» وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي، في الدقائق 7، 60، 66 و71، فيما أحرز مباي نيانج هدف رين الوحيد.
وعزز سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 56، بينما تجمد رصيد رين عند 30 نقطة في المركز العاشر.
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