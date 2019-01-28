شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد انتصارا هاما على إسبانيول، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في معقل الكتلان ملعب «باور 8»، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
سجل للفريق الملكي كل من بنزيما في الدقيقتين 4 و46، وراموس في الدقيقة 15، وبيل بالدقيقة 67، بينما أحرز لإسبانيول بابتيستاو في الدقيقة 25، وروساليس في الدقيقة 81.
وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في الترتيب 15.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.