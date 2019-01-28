شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يحتج على مشاركة الفهيد لاعب الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) رفعت إدارة نادي القادسية بعد نهاية مباراة الفتح والقادسية ضمن الجولة 17 احتجاجاً رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي الفتح محمد الفهيد الذي طُرد في مواجهة الوحدة في الجولة 16. ومن المقرر أن يتم رفع كافة التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية. وخسر القادسية مواجهته أمام الفتح بهدفين دون مقابل.



كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يحتج على مشاركة الفهيد لاعب الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.