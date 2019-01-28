بنزيما يعادل أسطورة ريال مدريد

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جدة - عمرو شويل عادل كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سجل الأسطورة هوجو سانشيز، على المستوي التهديفي مع الملكي على مدار التاريخ. ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدفين بشباك إسبانيول بالدقيقة الرابعة والدقيقة السادسة والأربعون ليمنح الريال التفوق في الشوط الأول 3-1. رفع كريم بنزيما رصيده التهديفي مع ريال مدريد للهدف رقم 207 في جميع المباريات الرسمية مع الملكي. ونجح بنزيما في معادلة سجل هوجو سانشيز التاريخي بنفس الرصيد التهديفي، حيث سجل بنزيمة 207 هدف في 445 مباراة، بينما سجل سانشيز نفس الرصيد التهديفي في 282 مباراة.

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد

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