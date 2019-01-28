الغندور حكما لمواجهة دجلة و الأهلى وجريشة لـ الإسماعيلي والاتحاد

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة وادى دجلة و الأهلى إلى الحكم الدولى أحمد الغندور، بينما يدير جهاد جريشة مباراة الإسماعيلى والاتحاد المقرر لهما غدا. يلتقي في الثامنة من مساء اليوم ،الاثنين، فريق الاهلي مع وادي دجلة في الجولة الـ20 للدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت ،بينما يستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة عصر اليوم الأثنين، على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام وهى المباراة التى تقام بدون جمهور طبقاً لتعليمات الجبلاية بعد الاحداث التى شهدتها مباراة الدراويش مع الافريقى التونسى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى والتى على إثرها قرر الاتحاد الافريقى الكاف إقصاء الدراويش من منافسات البطولة.

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