شكرا لقرائتكم فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم رين برباعية فى غياب نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره رين بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "حديقة" الأمراء"، في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

وغاب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا الذى تعرض للإصابة الأربعاء الماضى فى لقاء الفريق ضد ستراسبورج بكأس فرنسا.

تقدم إدينسون كافاني بعد 7 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يتعادل نيانج للضيوف في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول. في الشوط الثاني سجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني فى الدقيقة 60 وأضاف النجم الواعد كيليان مبابي الثالث للبياسجي فى الدقيقة 66 ، قبل أن يختتم كافاني أهداف اللقاء في الدقيقة 71

النتيجة جعلت باريس سان جيرمان يصل للنقطة 56 في الصدارة، بينما توقف رصيد رين عند 30 نقطة في المركز العاشر.