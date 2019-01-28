شكرا لقرائتكم رسميا.. باريس سان جيرمان يواجه يونايتد بدون نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بشكل نهائى غياب الدولى الفرنسى نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسى عن تشكيلة فريقه الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد الانجليزي فى دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.

وكشف تقرير فرنسى من موقع rmcsport عن ان اللاعب بات بعيدًا عن المشاركة فى المباراة المقبلة فى البطولة الأوروبية التى يستضيفها ملعب أولدترافولد معقل الشياطين الحمر.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في قدمه اليمنى خلال مواجهة ستراسبورج بكأس فرنسا ، وهي الإصابة التي ستكلفه الغياب ضد مانشستر يونايتد يوم 12 فبراير المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يصل رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل سيصل إلى باريس غدًا الاثنين لمناقشة حالة نجم باريس سان جيرمان نيمار مع الطاقم الطبي للنادي الباريسي.

وأشار الموقع إلى أن نيمار لا يزال يعاني من إصابته القديمة ويواجه صعوبة الآن في وضع قدمه على الأرض ، ولا يمكن استبعاد خضوعه لعملية.