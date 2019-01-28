صاحب الوقفة الشامخة.. سُمّي «يازار» صغيراً.. و«دبي ملينيوم» كبيراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كنتُ أزوره في إسطبلاتي في منطقة القوز بدبي، وأجلس هناك، وأنظر إلى هذا المخلوق بإعجاب، كان يضع رأسه تحت ذراعي، ويخرج لسانه لأسحبه، ولأعطيه بعضاً من الجزر الذي أخبئه معي دائماً، وكان يستمتع كثيراً إذا مسحت على رقبته.

كنت أجلس بالقرب منه، يحدق كل منا في وجه الآخر، كنت أجلس على صندوق الأعلاف الذي كان ارتفاعه يصل إلى مستوى صدره، عندما كان يسير نحوي نكون بالارتفاع نفسه. كان يرفع قائمته الخلفية ويريحها ثم يريح رأسه أمامي، وكأنه عصفور يسترخي ويرتاح بوجودك، إنها أقصى درجات الثقة عند الحيوان.

يا لها من متعة تلك التي كنت أشعر بها عندما يشاركني حصان عظيم وعملاق لحظات كهذه وبهذا الشكل.

كنت أكتفي بالجلوس هناك، والنظر إليه بإعجاب وحب لساعات.

نعم، هو الحصان الأعظم الذي امتلكته: «دبي ملينيوم»



من علم الخيل أن باسمي تناديني

وأني إذا جيت م البعد إتلقاني

تفرح بقربي وتمازحني وتحييني

وإن غبت عنها على نار إترياني

تدرك وجودي وتعرفني وتغلبني

وتبش لي وبس قاصرها إتحفاني

وتحس بي وبشعور تشمم إيديني

يا كنها في المشاعر نفس الأنساني

إن جيتها بعد غيبه لي تحييني

ويضج الاسطبل بالترحيب حياني

يا كنها تقول لي يا منوة العيني

طولت غيبتك واللي يحب ولهاني

وللخيل أنساب وأوطان وبلاديني

وفي الخيل أسرار محفوظة بكتماني



بدا لي بأنه أفضل من الحقيقة منذ صغره، كانت مشيته مختلفة، تمنحه فرادة وتميزاً، عن سواه، كان يركض قافزاً بوثبات طويلة وبأسلوب مثير للإعجاب، حتى قبل أن يكتمل نضجه ونموه، كان يقوم بحركات التفافية تثير إعجاب كل من ينظر إليه. كانت مشيته تكفيني لأعرف أنه هو دون أن أراه، كانت له هيبة، بوقفته الشامخة ولونه البني الداكن، سمَّيناه «يازار» صغيراً، ثم «دبي ملينيوم» كبيراً، أسطورة السباقات الذي ملك قلبي.

أرسلته إلى نيوماركت ببريطانيا عندما كان عمره حولين لأختبره في السباقات على الأراضي المعشبة، أمضى الربيع هناك، ومع بداية أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ يشارك بالسباقات، كان مبهراً منذ البداية، شارك في سباقات تجريبية في «دونكاستر» وفي «جوودوود» وفاز بها جميعاً وهي سباقات تحضيرية، للديربي الإنجليزي، ثم شارك في سباق الملكة إليزابيث الثانية «ستيكس» في أسكوت وفاز بها، كما فاز في سباقات في فرنسا وأمريكا بسهولة على الكثير من خيول السباق المعروفة.