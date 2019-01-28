اليابان وإيران في مواجهة نارية نحو النهائي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يشهد استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، مواجهة قوية بين منتخبي إيران واليابان في الخطوة قبل الأخيرة لكأس آسيا 2019.

وتبحث إيران عن النهائي الأول منذ 43 عاماً، ومنذ تتويجها بلقبها الثالث في كأس آسيا عام 1976، فشلت إيران في عبور نصف النهائي في خمس محاولات كان آخرها في 2004 عندما خسرت أمام الصين بركلات الترجيح.

لكن بعد 15 عاماً يعود «الأسود» إلى نصف النهائي وهو أكثر ثقة بعبور«الدور المنحوس»، بعد النتائج اللافتة التي حققها في النسخة الحالية بأربعة انتصارات، وتعادل وحيد، وتسجيل 12 هدفاً، وبقاء شباك حارس مرماه علي رضا بيرانفند نظيفة.

المواجهة تبدو متكافئة خارج المستطيل الأخضر، حيث يملك الطرفان كل مقومات الوصول للنهائي، سواء من ناحية العناصر المميزة التي تمتلك الخبرة، أو من الناحية الفنية بوجود الحنكة التدريبية، وربما تكون هناك أفضلية نسبية لمنتخب إيران في هذه البطولة، وهي تخطيه للمنافسين من دون عناء كبير، بجانب المحصلة التهديفية العالية، وعدم استقبال شباكه لأي هدف بعد خمس مباريات، بعكس منتخب الساموراي الذي لم يقدم حتى الآن المستوى المعروف عن الكرة اليابانية المتطورة، بالرغم من أنه يحقق المطلوب من دون إقناع، ويعتمد على أسلوبه في الاستحواذ والإغلاق، والاكتفاء بهدف وحيد، كما حدث في مواجهة الأخضر السعودي في الدور ثمن النهائي، والفوز بصعوبة وبركلة جزاء في المباراة الماضية أمام فيتنام، وهذا لا يعني أن الطريق سيكون مفروشاً بالورود لمنتخب إيران لكي يصل بسهولة إلى مرمى الساموراي، فالطريقة التي يلعب بها المنتخب الياباني والتي تعتمد على الاستحواذ والانتشار ستصعب من مهمة لاعبي المنتخب الإيراني في الحصول على الكرة، ثم بناء الهجمات كما كان ما يحدث في مبارياته السابقة، ولكن هناك ميزة كبيرة، وسلاح قوي يمتلكه المنتخب الإيراني، وبعيد كل البعد عن نظيره الياباني، وهو سلاح المساندة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها منتخب الأسود، وقد كان لهذه الجماهير دور بارز ومؤثر في المباريات الماضية، سواء كانت هذه المواجهات في دبي، أو في العاصمة أبوظبي، ما يعني أن التنقل من منطقة إلى أخرى بالنسبة للجماهير الإيرانية لا يمثل أي مشكلة، وستتواجد بكثافة في مدينة العين، وستملأ مدرجات استاد هزاع بن زايد، وتعتبر الجماهير من أحد أهم أسباب التفوق الإيراني داخل المستطيل الأخضر، فهل ينجح الكومبيوتر الياباني في تعطيل مفعول سلاح الجماهير الإيرانية «الفتاك»، ويحول الضغط لمصلحته؟ هذا ما سنراه في المواجهة المرتقبة الليلة بالتحفة المعمارية.

من جانبه، اكد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتحب إيران جاهزيتهم للقاء الساموراي، ورغبتهم في تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية، مبيناً أن عليهم الإيمان بقدراتهم، وعدم فقدان هويتهم أمام واحد من أفضل المنتخبات من الناحية التنظيمية، وقال في المؤتمر الصحفي: المواجهة لا تحتاج إلى تعليق حول التوقعات، فهي مباراة مهمة للطرفين، وكما تعودنا دائماً يجب أن نكون مستعدين ونحاول أن نقدم كرة قدم جيدة في أرضية الميدان، والمنافس الياباني منتخب قوي، ولديه لاعبون رائعون، وكل ما يمكن قوله أننا في كامل استعداداتنا لهذه المباراة بعد سنوات طويلة من الغياب عن نصف النهائي وتطلعاتنا كبيرة في الفوز على المنافس الياباني.

وعن حديثه السابق أن اليابان تعلب بأسلوب دفاعي قال: ما اعلمه أننا سنواجه واحداً من أكثر المنتخبات نجاحاً من الناحية التنظيمية، ولديه لاعبون رائعون يؤدون بصورة جيدة، وأنا شخصياً فخور جداً بالعمل في اليابان قبل 13 سنة، فهي دولة رائعة، ولديها مشاريع عدة خاصة بتطوير كرة القدم، وأعتقد أن ما وصلت إليه نتاج طبيعي من العمل والتخطيط الجيد.

وبين أن اليابان سيطرت على الألقاب خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو يتوقع مباراة رائعة من الطرفين.

وتابع كيروش: لا شك في أن المباراة لن تكون سهلة لذا علينا اللعب بالأسلوب الذي لا يسمح للمنتخب الياباني بالتحرك بصورته المعهودة، كما يجب علينا ألا نفقد هويتنا، وأن نؤدي بثقة، ونؤمن بقدارتنا، ونعلب كرة قدم في أرضية الميدان.

من جهته، كشف هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني جاهزيتهم ورغبتهم القوية في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، وفي نفس الوقت طلب من لاعبيه الحذر من المنافس الإيراني الصعب الذي يتمتع بقوة كبيرة ويعد من أفضل المنتخبات الآسيوية.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي: نخوض مواجهتنا اليوم بعد 72 ساعة من مباراة فيتنام ونعلم أنها ستكون في غاية الصعوبة أمام منافس يعد الأفضل بحسب تصنيف «فيفا»، بجانب أنه خصم عنيد، لذا علينا التركيز والمثابرة، وسنبذل أقصى ما عندنا للتفوق عليه، ونحن نتطور من مباراة لأخرى وعلينا أن نظهر أفضل ما لدينا، كما أن على لاعبينا أن يكونوا هم الأفضل في أرضية الميدان. وأضاف: اللعب في كرة القدم يعني تسجل الأهداف، وتركيزي على أن نظهر الروح القتالية، وأن نستحوذ على الكرة ثم نلعب بطريقة هجومية بجانب التوزان الدفاعي، وهو ما نتطلع إلى تنفيذه في مواجهة اليوم، مشيراً أنهم في هذه البطولة يستعدون لكل مباراة بالصورة الجيدة التي تناسب المنافس.

القاعة تكتظ بوسائل الإعلام

شهدت قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد هزاع بن زايد حشداً كبيراً من وسائل الإعلام اليابانية والإيرانية ضاقت به القاعة مما دعا اللجنة المنظمة إلى توفير المزيد من الكراسي من أجل تفادي الزحام الشديد وإراحة الجميع.

مسعود شجاعي: متحمسون للقاء

أشار قائد إيران مسعود شجاعي إلى اكتمال جاهزية فريقه من كافة النواحي للقاء اليابان ورغبته القوية في كسب اللقاء والتأهل لنهائي البطولة. وقال: نحن سعداء بتواجدنا في هذه المرحلة من البطولة وفي غاية الحماس لانطلاق صافرة البداية لتقديم مباراة رائعة أمام أحد المنافسين الأقوياء، وعلينا ان نضع كل الصعاب التي واجهتنا سابقاً ونركز على هذه المباراة وكيفية الفوز بنتيجتها.

وحول تخوفه من التحكيم وما حدث سابقاً في عام 2015 قال شجاعي: علينا تجاوز ما حدث في الماضي ولا نعود للوراء حتى ولو كان الحكم قد ارتكب العديد من الأخطاء يجب التركيز على مواجهة اليوم والالتزام بتطبيق خطة المدرب في الملعب.

وأشار أنهم لا يفكرون في المباراة الأخرى ولا الطرف الآخر لانهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة وكل تفكيرهم منحصر في لقاء اليوم والعمل على كسبه والصعود للنهائي.

إيندو: نريد البقاء في الإمارات

أوضح اللاعب اتارو إيندو رغبتهم القوية في الاستمرار في البطولة في الإمارات حتى النهاية من خلال تخطي المنتخب الإيراني في الخطوة قبل الأخيرة للمنافس وقال: استعددنا بصورة جيدة خلال اليومين السابقين للمباراة التي ندرك أهميتها وصعوبتها أمام أحد المنافسين الأقوياء في البطولة، إلا أن عزيمتنا قوية في تحقيق الفوز، وعلينا أن نلعب بأسلوبنا ونقطع كل الكرات العرضية التي يتميزون بها وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق المطلوب.

وتابع إيندو: وجودي في المؤتمر لا يعني أنني سأكون ضمن التشكيلة التي ستلعب المباراة ومع ذلك تركيزي كله منصب نحو المواجهة التي نأمل الفوز بنتيجتها.

وظهر منتخبا إيران واليابان بشكل مختلف في النسخة الحالية، الأول بوجه هجومي كاسح ودفاع مميز، في حين افتقر الثاني لتقدم مريح في مبارياته، بعدما حقق خمسة انتصارات بفارق هدف وحيد، منها ثلاثة بنتيجة 1-صفر، وسجل ثمانية اهداف ودخل مرماه ثلاثة.