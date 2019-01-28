شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى الجولة السادسة بالدور قبل النهائى لدورى الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع الداخلية وسموحة مع هليوبوليس والقناة مع طنطا والأهلى مع الشمس .
كما تشهد نفس الجولة أيضا لقاءات بين كلا من، الشرقية للدخان مع بنى سويف و طلائع الجيش مع الطيران وبتروجت مع مصر للبترول والاتحاد السكندرى مع الزمالك.
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