عصام الحضرى: حققت 14 رقم قياسيا فى أمم أفريقيا 2017 وأنتظر المزيد فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر أنه يسابق الزمن من أجل العودة لصفوف الفراعنة و المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر. تابع الحضرى لـ " الخليج 365 " أنه حقق 14 رقم قياسي بعد مشاركته فى كأس الأمم الماضية 2017 بالجابون ويسعى لتحقيق إنجازات جديدة فى حالة مشاركته فى أمم أفريقيا المقبلة. كان الحضرى قد حقق 14 رقم قياسي فى بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون وهي : 1- أكبر لاعب يشارك فى قارة أفريقيا وعمره "44" عاما و "14" يوما. 2- أكبر لاعب يشارك فى الكان ألافريقية وعمره "44" عاما و"14" يوما. 3- أكثر حارس يشارك فى نهائيات الآمم الافريقية "26" مباراة . 4- أكثر حارس يشارك أساسيا فى نهائيات الآمم الآفريقية "25" مباراة. 5- أكثر حراس الكان من حيث عدد الدقائق مشاركة . 6- أكثر لاعب فى تاريخ الكان يشارك فى عدد مباريات متتالية دون هزيمة "22" مباراة. 7- أكثر حارس مرمى يحقق انتصارات "20" فوزا بالاضافة الى فوز بضربات الترجيح. 8- أكثر حارس يحقق كلين شيت فى البطولة "14" مرة. 9- أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه مباراة كاملة "12"مرة. 10- ثالث حارس فى تاريخ الامم يحافظ على شباك نظيفة أكثر من عشر ساعات متتالية . 11- أكثر حارس مصرى يحافظ على شباكه فى الكان ". 12- أكثر حراس القارة مشاركة دولية "151" مباراة . 13- أكثر اللاعبين مشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا 14- حافظ على شباكه نظيفة لأول مرة فى ربع النهائى خلال "5" مباريات شارك فيهم.

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