شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. الحضرى ينضم لنجوم اعتزلوا على طريقة عبد الفتاح القصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة جاء وقعها كبير على عشاق الكرة المصرية وربما العربية، أعلن الحارس الدولي عصام الحضري تراجعه عن الاعتزال الدولي وخطب ود المنتخب من جديد قائلاً :" هموت نفسي عشان أكون موجود في كأس الأمم الأفريقية"

لم يكن الحضري أول اللاعبين الذين اعتزلوا ثم تراجعوا في قرارهم، حيث سبقه عدد كبير من نجوم الكرة المحلية العالمية، رفعوا شعار الفنان الراحل عبد الفتاح القصري "تنزل المرادي" ويرصدهم سوبر كورة فى التقرير التالي