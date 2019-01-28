شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى ودجلة اليوم 28 / 1 / 2019 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي في الثامنة من مساء اليوم ، الاثنين، فريق الأهلي مع وادي دجلة في الجولة الـ20 للدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لمواصل الانتصارات المحلية حيث فاز المارد الأحمر على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها إسقاط المقاصة بثلاثية نظيفة في واحدة من أفضل مباريات الأحمر هذا الموسم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وتنقل قناة "أون سبورت" مباراة الاهلي ووادي دجلة وتقوم بتغطية المبارة عبر أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

يحتل الاهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمسة مباريات مؤجلة ، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة ، ويتسلّح الاهلي في لقاء اليوم بـ"كتيبة النجوم" التى بات يضمّها الفريق حالياً بعد ضم أكثر من لاعب مُميز في يناير الجاري أمثال حسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد والأنجولي جيرالدو ومعهم محمد محمود الذى تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخراً فضلاً عن اللاعبين المُصابين الذين أضافوا للأهلي قوة مؤخراً أمثال النيجيري جوينور أجاي والتونسي على معلول وسعد سمير.

بجانب اللاعبين المتواجدين مع الفريق منذ فترة ويؤدون بشكل جيد أمثال ناصر ماهر وعمرو السولية وأيمن اشرف ومحمد هاني الذين يؤدون مع الفريق بشكل جيد ليستعيد المارد الأحمر جزء كبير من قوته الدفاعية والهجومية وهو ما ظهر بوضوح في لقاء المقاصة الذى نال إعجاب الجماهير الأهلاوية.

في المقابل، يتطلع الفريق الدجلاوي بقيادة اليونانى تاكيس جونيس لتحقيق نتيجة جيدة تقفز بالفريق عدة مراكز في سباق الهبوط حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر وهو مركز لا يُرضي طموح إدارة النادي ولا الجهاز الفني واللاعبين لذا فهناك تركيز من الجميع لتقديم عروض جيدة في الفترة المقبلة بدءاً من لقاء الاهلي الليلة ، ودخل الفريق معسكر مغلق لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة الأهلى .

كما أنهي مسئولو النادى الدجلاوي اجراءات قيد الثنائى رمزى خالد والغانى يعقوبو في قائمة الفريق وذلك بعد ضمهما بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، وانضم الغانى يعقوبو الظهير الأيسر لأرجوتيلس اليونانى وليرس البلجيكى، ورمزى خالد الظهير الأيمن للاتحاد السكندرى، لصفوف وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر أن يسجل يعقوبو الظهور الأول مع فريقه الجديد في مواجهة الأهلى، خاصة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد خلال الوديتين التى خاضها مع دجلة، كما سيتواجد رمزى على مقعاد البدلاء كورقة رابحة للخواجة اليونانى تاكيس جونيس.