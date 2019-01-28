شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة هنيدى.. "خدنى معاك يابابا" ظاهرة تغزو الكرة المصرية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد مشاهد فيلم عسكر فى المعسكر يقول محمد هنيدى لوالده الذى جسد دوره الفنان حسن حسنى" خدنى قدامك يا أبا " بأن يرافقه خلال رحلته على الدراجة ، تتكرر هذه الجملة فى ما يفعله بعض المدربين ، بأصطحاب أبناؤهم فى المهمة التدريبية لهم بمختلف الأندية .





فهناك أكثر من مدرب يقوم باصطحاب نجله فى الجهاز الفنى الذى يترأسه ، ومن هؤلاء المدربين كلا من جوزيه بيسيرو و رامون دياز ، بالإضافة إلى البرازيلى أنجوس .



دياز وابنه

رامون دياز

واخر هؤلاء المدربين رامون دياز المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز ، حيث أعلن تركى ال شيخ مالك النادى ، أن دياز يتولى المهمة الفنية خلفا لحسام حسن ، و يضم الجهاز 8 اعضاء ، و جاء من بين الأسماء ايمليانو نجل دياز ، و الذى يرافق والده فى كل محطاته التدريبية منها الاتحاد السعودى والهلال السعودى ، ومنتخب البارجواى ونادى ريفر بليت.



ابن بيسيرو

بيسيرو

جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق الذى قرر أن يصطحب معه أليكساندر دوس سانتوس كمدرب مساعد،عند تولى قيادة النادى الاهلى فى عام 2015، وطلب الأهلي من بيسيرو أن يتحمل هو تكاليف راتب نجله



انجوس و ابنه

هيليو دوس انجوس

دائما ما يعتمد البرازيلى هيليو دوس أنجوس على نجله جيليرمى فى جميع الاندية التى يدربها ، من بينها القادسية السعودى و الفيصلى و نجران أيضا .

خورخى داسيلفا اعتمد على نجله أيضا فى مهمته التدريبية بالاندية ، ومنها فى قيادة فريق النصر ، و الذى حقق معهم بطولة الدورى موسم 2015 .



بيتوركا و ابنه اليكس

بيتوركا

وكما فعل بيسيرو و دياز وسيلفا مع ابناؤهم ، نجد أن الرومانى بيتوركا يسير على نفس خطاهم ، فخلال تدريبه لنادى الاتحاد السعودى اصطحب معه ابنه أليكس بيتوركا مساعدا فى الجهاز الفنى ، و كذلك فى الأندية التى تولى تدريبها