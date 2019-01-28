شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف كواليس جلسته مع رئيس الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة عن جلسته مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- خلال الساعات الماضية وتحديداً مساء السبت ، أكد خلالها أن الجلسة كانت للترحيب به و التأكيد على أن مصر ستنظم بطولة تليق بأمم أفريقيا.

تابع وزير الرياضة فى تصريحات لقناة ONSPORT مع الإعلامي سيف زاهر أن أحمد أحمد أكد ثقته فى مصر على تنظيم أمم أفريقيا وثقة الأفارقة و الاتحادات فى ذلك والدليل حصول مصر على 16 صوتا مقابل صوت واحد لدولة جنوب أفريقيا.

وتطرق وزير الرياضة إلى تسلم راية أستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد 2021 مؤكداً أن هناك اهتمام من الدولة بالرياضة و الدليل استضافة المحافل الدولية الكبيرة وتحفيز للرياضيين و الفرق والاتحادات بتحقيق انجازات تحسب وتضاف لمصر.