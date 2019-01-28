شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرجانى ساسى يستعرض مهاراته فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

واستعرض الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، جزءً من مهاراته فى تدريبات الفريق الأبيض قبل مواجهة نظيره الفيومى، كان الدولى التونسى قد سجل هدفين للزمالك فى مرمى بيراميدز بالمباراة الأخيرة بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 3 / 3.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حققهم من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.