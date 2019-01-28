شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"الخليج 365": "هموت نفسى علشان ألعب أمم أفريقيا.. وسايبها لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل التواجد فى بطولة أمم أفريقيا 2019 ضمن كتيبة الفراعنة فى البطولة التى تنظمها مصر.

وتابع الحضرى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "هموت نفسى فى التدريبات علشان ألعب أمم أفريقيا وسيبها على الله فى الاختيار، وتحت أمر مصر والجهاز الفنى فى حالة رغبتهم فى الاستعانة بى، معلناً التراجع عن الاعتزال الدولى".

وأكد الحضرى أنه سيحسم موقفه من الانضمام لنادى النجوم فى جلسة ستجمعه برئيس نادى النجوم محمد الطويلة، بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من نادى الإسماعيلى.

وأضاف الحضرى أنه يحب التحدى وهو ما أوصله للمشاركة فى أمم أفريقيا 2017 بالجابون ثم مشاركته فى كأس العالم بروسيا 2018، والآن هو على موعد جديد من التحدى للمشاركة فى أمم 2019، وسيبذل قصارى جهده والتوفيق من عند الله.