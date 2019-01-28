رسميا.. عصام الحضري ينهي إجراءات انتقاله إلى النجوم

عمرو ابوبكر

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن التقارير أكدت إتمام صفقة عصام الحضري وتم ضمه إلى نادي النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأضاف حتحوت خلال تصريحاته في برنامج الماتش الذي يعرض على فضائية صدى البلد، أن عصام الحضري يبحث عن مجد جديد من بوابة النجوم، ليست إنجازات جماهيرية، ولكن أرقام شخصية كأكبر حارس مرمى يشارك في بطولة أفريقيا.

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