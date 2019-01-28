تركي آل الشيخ: صفقات بيراميدز تتم داخل دائرة لا تتعدى الخمسة أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن اتمام الصفقات داخل النادي يتم في دائرة ضيقة لا تتعدى الخمسة أشخاص.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" للتوضيح، الصفقات والتعاقدات وبيع وشراء اللاعبين في نادي بيراميدز يتم في دائرة ضيقه لا تتعدى الخمسة أشخاص وبسرية كاملة".

وأضاف:" كل مايشاع في البرامج والسوشيال ميديا لا أساس له من الصحة، مش عاوز أقول كذب، يعني متاخذوش الخبر إلا من الصفحة هنا أو حساب النادي في كل مايتعلق بنادي أو فيني".

وفي وقت سابق، أوضح آل الشيخ، أن نادي بيراميدز اقترب من ضم صفقة أو صفقتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" مساء الأحد :"صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين".

وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق أنه يريد ضم لاعب محلي آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات، مشددًا أنه لا ينوي ضم لاعب أجنبي جديد.