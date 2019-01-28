أحمد سمير فرج يعلق على استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

علق أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق ، على قرار الاتحاد الأفريقي باستبعاد الدراويش من دوري أبطال أفريقيا، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين لهدف.

وكانت لجنة الأندية بالكاف، أصدرت قرارا في وقت سابق باستبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا، وإلغاء جميع نتائجه، بسبب قيام الحكم بإلغاء مباراته أمام الإفريقي التونسي قبل نهاية الوقت الأصلي.

وقال فرج في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش، إن فريقه السابق كان سيودع دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سواء بقرار استبعاده من الكاف أو من غيره.

وأضاف، أن جماهير النادي الإسماعيلي كانت دائما حريصة على مساندة الفريق في كل وقت وفي الظروف الصعبة.

وأوضح، لاعب الأهلي السابق، أن توديع الإسماعيلي لبطولتي زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال أفريقيا أمر لا يليق بقلعة الدراويش.

وأتم فرج تصريحاته:" الإسماعيلي كان سيخرج من دوري أبطال أفريقيا سواء كان حدث قرار الاستبعاد من الكاف أو لا، ولكن لم أكن أتمنى الخروج بهذه الطريقة".