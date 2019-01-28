يوفنتوس يقلب تأخره إلى فوز على لاتسيو ويبتعد عن نابولي

قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59 إلا أن جواو كانسيلو سجل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 74 قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل مركز الوصافة مناصفة مع دوفان زاباتا لاعب أتالانتا وبفارق هدف خلف فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة ليعزز موقع في صدارة الترتيب، بفارق 11 نقطة أمام نابولي، أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره التاسع عشر في المسابقة مقابل تعادلين فقط، فيما تلقى لاتسيو هزيمته السابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمس.