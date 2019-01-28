الهلال السعودي يواجه بيراميدز المصري ودياً في مارس

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن إقامة لقاء ودي مع فريق بيراميدز المصري في شهر مارس (آذار) المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدا بملعب نادي الهلال الشهير باسم “محيط الرعب “.
ونشر نادي الهلال اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: “بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري ودياً في شهر مارس (آذار) المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقاً”.
وفي أول تعليق على الخبر كتب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه على تويتر: “أتمنى ما يتغير اسم الملعب بعد المباراة”.
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