تركي آل الشيخ يعلن صفقتين لبيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إبرام صفقة أو صفقتين، خلال اليومين المقبلين قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية. نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" "صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين" وتعاقد بيراميدز مؤخرا، مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام وإبراهيم حسن عقب التعادل أمام الزمالك 3\3 بالدوري الممتاز.

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