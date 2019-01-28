- 1/2
- 2/2
عصام الحضري- ارشيفية
قال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي السابق، إن طموحه حماية عرين المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2019.
وأضاف الحضري فى تصريحات لـفضائية "أون سبورت": "أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وطموحى أن أكون ضمن قائمة الـ23
كان الحضري، قد أعلن إعتزاله اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن القرار مجدداً ويعلن جاهزيته لأمم أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري يتراجع عن الإعتزال الدولي ويعلن جاهزيته لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.