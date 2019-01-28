عصام الحضري يتراجع عن الإعتزال الدولي ويعلن جاهزيته لأمم أفريقيا

عصام الحضري- ارشيفية

قال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي السابق، إن طموحه حماية عرين المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف الحضري فى تصريحات لـفضائية "أون سبورت": "أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وطموحى أن أكون ضمن قائمة الـ23

جنديًا الذين سيشاركون في كأس الأمم الأفريقية 2019".كان الحضري، قد أعلن إعتزاله اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن القرار مجدداً ويعلن جاهزيته لأمم أفريقيا.