بالفيديو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول بالدوري الإسباني

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فاز ريال مدريد على نظيره إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.
افتتح كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الرابعة، ثم سجل سيرخيوراموس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة ١٥، قبل أن يسجل ليو بابتيستاو لاعب إسبانيول هدف تقليص الفارق في الدقيقة ٢٥، وقبل نهاية الشوط الأول سجل
وفي الشوط الثاني، سجل جاريث بيل هدف الملكي الرابع في الدقيقة ٦٧، قبل أن يسجل هدف روساليس لاعب إسبانيول هدف فريقه الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الملكي برباعية مقابل هدفين.
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