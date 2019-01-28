بالفيديو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول بالدوري الإسباني

فرحة بنزيما بعد تسجيله في مرمى إسبانيول

كتب: محمد معتز صلاح الدين

فاز ريال مدريد على نظيره إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الرابعة، ثم سجل سيرخيو

راموس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة ١٥، قبل أن يسجل ليو بابتيستاو لاعب إسبانيول هدف تقليص الفارق في الدقيقة ٢٥، وقبل نهاية الشوط الأول سجلبنزيما هدف ريال مدريد الثالث، في الدقيقة ٤٥+١، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بثلاث أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل جاريث بيل هدف الملكي الرابع في الدقيقة ٦٧، قبل أن يسجل هدف روساليس لاعب إسبانيول هدف فريقه الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الملكي برباعية مقابل هدفين.

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