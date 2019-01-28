جهاد جريشة الحكم الدولي (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراتي الأهلي مع وادي دجلة، والإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، والمقرر لهما غدًا الاثنين، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. وجاء طاقم حكام الأهلي ودجلة على النحو التالي: أحمد الغندور حكم ساحة، أحمد حسام وهاني عبد الفتاح مساعدين، طارق سامي ومحمد سلامة حكم إضافي، محمد عبد الحافظ حكما رابعا أما طاقم مباراة الإسماعيلي والاتحاد فجاء كالتالي: جهاد جريشة حكم ساحة، هاني خيري شريف عبد الله مساعدين، عبد العزيز السيد وحسن السندبيسي حكم إضافي، أحمد عبد السميع رابع

كانت هذه تفاصيل خبر الغندور حكمًا للقاء الأهلي ودجلة .. وجريشة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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