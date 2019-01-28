شاهد.. يوفنتوس يقتنص فوز صعب من لاتسيو

مباراة يوفنتوس ولاتسيو

تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف أمام لاتسيو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولمبيكو" ضمن الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

سجل لاتسيو هدفه الأول عبر إميري تشان لاعب يوفنتوس الذي سجل بالخطأ في المرماه في الدقيقة ٥٩، ثم تمكن كانسيلو من معادلة النتيجة بهدف التعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة ٧٤.

وفي الوقت الأخير من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق يوفنتوس سددها كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقيقة 88 معلناً عن هدف فوز السيدة العجوز.

وبتلك النتيجة عزز يوفنتوس صدارته، ورفع رصيده إلى ٥٩، بينما تجمد رصيد عند ٣٢ نقطة.

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