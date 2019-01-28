أبو رجيلة: اللاعب المصري لا يعرف الانضباط ولذلك يفشل في الاحتراف

كتب - مصطفى سيد وجهاد جميل:



قال محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إن اللاعب المصري لا يعرف الالتزام بالقدر الذي تسير عليه الأندية في الدوريات العالمية ولذلك لا ينجح الكثيرون في تجربة احترافهم، قائلًا:" محمد صلاح نجح في الخارج بسبب أخلاقه والتزامه الشخصي قبل الرياضي مما جعله يتعامل معهم بشكل جيد".

وأوضح "أبو رجيلة"، خلال كلمته في ندوة "اقتصاديات الرياضة" للحديث

عن كرة القدم بين الهواية والاحتراف بقاعة سهير القلماوي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال50، أن الاحتراف في الخارج يعني أن اللاعب أصبح موظفا في النادي يجب أن يلتزم ببرنامج معين، مشيرًا إلى أنه لم يرتد قميص أى نادٍ سوى الزمالك منذ عام 1960.

وأضاف، أن الاحتراف أدى إلى تحويل وتغيير العديد من أساسيات اللعبة، موضحًا أنه كان في الماضي الظهور على الفضائيات والتصوير مع النجوم كل منهما بشكل مجاني، أما الآن فأصبح لكل ذلك سعر وفقًا للوائح الأندية ونجومية اللاعبين.

اقيمت الندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الحالية بعنوان "اقتصاديات الهواية والاحتراف في كرة القدم "، والتي شارك فيها عدد من لاعبي كرة القدم القدامى أبرزهم: ابو رجيلة، وعبد المنعم الحاج و أيمن اليماني، والناقد الرياضي محمد الدردير.