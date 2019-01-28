شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن أن صفقات بيراميدز لم تنتهي

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أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، أن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لم تنتهي بعد.
وقال ال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك": "صفقة قريبة ويمكن أن تكون صفقتين".
يذكر أن نادي بيراميدز تمكن من إبرام 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث تعاقد مع
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