شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن أن صفقات بيراميدز لم تنتهي

تركي ال الشيخ

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، أن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لم تنتهي بعد.

وقال ال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك": "صفقة قريبة ويمكن أن تكون صفقتين".

يذكر أن نادي بيراميدز تمكن من إبرام 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث تعاقد مع

كل من :إيريك تراورى لاعب مصر المقاصة ، عمرو مرعى من النجم الساحلى ، السورى عمر خربين من الهلال السعودى ، الإكوادورى جون سيفوينتى ، والفلسطينى حامد حمدان ، وعبدالله السعيد لاعب أهلى جدة ، و لاعب منتخب بيرو كريستيان بينافينتى