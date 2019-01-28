رياضة | تركي آل الشيخ: "متاخدوش أي خبر إلا من صفحتي أو صفحة نادي بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "متاخدوش أي خبر إلا من صفحتي أو صفحة نادي بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن كل ما يقال عن الصفقات والتعاقدات الخاصة بنادي بيراميدز لا أساس له من الصحة. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لتوضيح ... الصفقات والتعاقدات وبيع وشراء الاعبين في نادي بيراميدز يتم في دائرة ضيقه لاتتعداء الخمسة اشخاص وبسرية كاملة ". وتابع: "كل مايشاع في البرامج والسوشل ميديا لا اساس لها من الصحة ( مش عاوز اقول كدب) يعني متاخذوش الخبر الا من الصفحة هنا او حساب النادي في كل مايتعلق بنادي او فيني"

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