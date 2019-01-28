رياضة | إدواردو على رأس هدافي الهلال السعودي الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدواردو على رأس هدافي الهلال السعودي الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل هدفين خلال مباراة الهلال والفيحاء المُقامة الآن، ليُحقق رقمًا استثنائيًّا مع الزعيم.

وسجل كارلوس إدواردو 61 هدفًا بقميص الهلال ليُصبح الهداف التاريخي لأجانب الزعيم في جميع المسابقات.

وجاءت أهداف كارلوس إدواردو مع الأزرق كالتالي؛ (39 هدفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، 4 أهداف في كأس الملك، و3 أهداف في كأس ولي العهد). وتمكن إدواردو من تسجيل 11 هدفًا مع الهلال في بطولة كأس آسيا، وهدفين في كأس السوبر، بالإضافة إلى هدفين في البطولة العربية.