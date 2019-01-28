رياضة | عاجل.. مستشار الأهلي القانوني يفجر مفاجأة مدوية عن رئيس الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مستشار الأهلي القانوني يفجر مفاجأة مدوية عن رئيس الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية استمعت أمس الأحد، لأقوال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الشكوى المقدمة منه ضد رئيس نادي الزمالك.

وأضاف "عثمان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " قدمنا للجنة كافة المستندات والسيديهات التي تثبت التجاوزات التي حدثت ضد مجلس الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وتابع: " الشكاوي المقدمة من الأهلي للجنة الأوليمبية والتي تم مناقشتها اليوم بخصوص التجاوزات ضد محمود الخطيب بصفته وشخصه".

وعن حماية "الحصانة" لرئيس الزمالك من عدم المثول أمام لجنة القيم والتحقيق قال: " هذه لجان إدارية والحصانة لا تحول دون حضور عضو مجلس النواب أمام اللجان الإدارية.

وعن إمكانية "الصلح" قال: " المخطئ عليه أولًا الاعتراف بخطأه، ثم الاعتذار، ووقتها سيحدد مجلس الأهلي موقفه من قبول الاعتذار أو عدم قبوله، خاصة وأن التجاوزات وصلت لسمعة أعضاء الأهلي وعائلاتهم".



