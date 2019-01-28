رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 1 رين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 1 رين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني الدرجة الأولى ديبورتيفو ألافيس - x

22:00 - رايو فاليكانو الدوري الإيطالي إمبولي - x

21:30 - جنوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الباطن - x

14:30 - الفيصلي النصر - x

17:20 - أحد الوحدة - x

17:20 - الحزم التعاون - x

19:20 - الأهلي الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي - x

17:00 - الاتحاد السكندري وادي دجلة - x

20:00 - الأهلي كأس الأمم الآسيوية 2019 إيران - x

16:00 - اليابان

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