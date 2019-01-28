رياضة | وليد صلاح: مباراة الإسماعيلي "مهمة".. والتعاقد مع صفقات قوية لا يعني الفوز في كل المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح: مباراة الإسماعيلي "مهمة".. والتعاقد مع صفقات قوية لا يعني الفوز في كل المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الاتحاد السكندري، على أهمية مباراة فريقه ضد الاسماعيلي والمقرر لها اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال وليد صلاح في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": "مباراة الاسماعيلي مهمة بالنسبة لمشوار الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، بغض النظر عن ظروف الاسماعيلي".

وأضاف: "وضع الاسماعيلي والاتحاد في جدول ترتيب الدوري، وظروف النسخة الحالية من البطولة تضع ضغوط كبيرة على الفريقين قبل المباراة".

وأردف: "الله يكون في عون نادي الاسماعيلي، بسبب تراجع النتائج، واستبعاده من بطولة دوري أبطال إفريقيا وحرمانه من الجمهور كل ذلك يضع ضغوط كبيرة عليه في المباراة".

وتابع: "تحديد الهابطين في الدوري الممتاز أمر صعب بسبب ظروف البطولة وقوة المنافسة، ونحن واثقين في لاعبي الاتحاد، ونتمني الفوز في لقاء الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته: " التعاقد مع صفقات قوية لا يعني الفوز في كل المباريات، ولكن الأهم تقديم الأداء الجيد والنتائج ستأتي تدريجيًا، والدليل الأهلي يمتلك فريق قوي جدًا ولكنه لا يفوز في كل المباريات".