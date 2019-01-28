رياضة | بوتراجينيو: هذا هو ريال مدريد ولن يتغير أبدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتراجينيو: هذا هو ريال مدريد ولن يتغير أبدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الاسباني، إلى أن سيرخيو راموس يُعاني من مشكله وستتم رؤية التطورات.

وقال بوتراجينيو في تصريحات صحفية عقب فوز الملكي برباعية مقابل هدفين: "سيرخيو راموس سجل هدفًا اليوم، هو أفضل لاعب في مركزه بالعالم".

وأضاف قائلاً: "من المتعه أن تشاهد بنزيما في هذا المستوى وخصوصًا اليوم حيث كان أكثر من رائع".

وأكمل: "سيرخيو راموس بالإضافه إلى شخصيته وقيادته هو لاعب متكامل للغايه ، في الهجوم يُسجل الأهداف بالرأس وحتى بالقدم وهذه الحقيقه ، وقوي في الدفاع كما في الهجوم".

وواصل: "وبالإضافه لكل هذا وجوده في الملعب ينتقل لزملائه وحتى الخصم وما وصله الأن كسبه بوضوح خلال السنوات بجهده وشخصيته".

وتابع: "الفريق لعب بشكل جيد جدًا والنتائج الأخيره ستساعد في إسترجاع مستوى اللاعبين وهذا مهم للغايه".

واستطرد: "الفريق يلعب بمستوى كبير وعلينا أن نستمر على هذا النحو حيث أن الأسابيع المقبله تطلب الكثير".

واختتم: "مازال هناك المزيد، والواضح هو أنه ريال مدريد لا يستسلم أبدًا وهذا أمر لن يتغير".