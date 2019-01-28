رياضة | طارق محجوب مديرا فنيا للرجاء بالقسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة سعد أبوصندوق رئيس النادى وعقب الاجتماع الطارئ منذ قليل، تكليف مهمة تدريب محاربي الصحراء لطارق محجوب خلفآ ل محمد إبراهيم والذى تقدم باستقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بالجولة السادسة عشر للقسم الثاني. كما تقرر إسناد مهمة تدريب الحراس لمحمود البلعوطى خلفآ لعبدالسلام حسن، كما جاء تشكيل باقي أفراد الجهاز المعاون كالتالي .. - طارق محجوب " مدير فنى " . - سمير سعد " مدرب ". - رضا ابواليزيد " مدرب مساعد ". - محمود البلعوطى " مدرب حراس " . - فايز أبوصندوق " المشرف العام على الفريق ". - عبدالمولى مهنى " مدير كره ". - تامر طه " طبيب ". - رضا عزب أخصائي " علاج طبيعي ". - الجمل اخصائى " علاج طبيعي ". - الكابتن عماد عبدالمولى " مدير شؤن اللاعبين ". - سليمان سنجارى " مدير أدارى ". يذكر أن نادي الرجاء بعد مرور 16 جولة يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة ويسعى للفوز على سيدي سالم الأسبوع القادم للعودة إلى الانتصارات من جديد بعد تلقيه أربع هزائم متتالية.

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