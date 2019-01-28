رياضة | فينيسيوس: بنزيما قدم مباراة لا تنسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس: بنزيما قدم مباراة لا تنسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية، عقب التغلب على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هافين: "بنزيما نجم ولاعب رائع ، لقد لعب مباراة لن تنسى".
واختتم: هل رأيت نفسي في عنوان الصحف ؟ فينسيوس : "لا... لم يكن لدي الكثير من الوقت انا العب أكثر الآن وانا سعيد و أريد ان يفوز ريال مدريد طوال الوقت".
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