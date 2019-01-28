رياضة | فينيسيوس: بنزيما قدم مباراة لا تنسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس: بنزيما قدم مباراة لا تنسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني الشاب، إلى أنه شيئًا فشيئًا سوف يعود اللاعبون مرة أخرى، خاصة جاريث بيل وماركو آسينسيو والباقي، وسوف يصل الفريق إلى مباريات دوري الأبطال بأفضل طريقة ممكنة.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية، عقب التغلب على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هافين: "بنزيما نجم ولاعب رائع ، لقد لعب مباراة لن تنسى".

واختتم: هل رأيت نفسي في عنوان الصحف ؟ فينسيوس : "لا... لم يكن لدي الكثير من الوقت انا العب أكثر الآن وانا سعيد و أريد ان يفوز ريال مدريد طوال الوقت".