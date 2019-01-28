رياضة | ميسي يحلق بعيدا.. تعرف على هدافي الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحلق بعيدا.. تعرف على هدافي الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مساء يوم الأحد، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". وأحرز رباعية ريال مدريد في شباك إسبانيول كلاً من؛ كريم بنزيمة وسيرجيو راموس وجاريث بيل ورفائيل فاران. وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بينما إسبانيول في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة. ويأتي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني كالتالي: 1- ليونيل ميسي برشلونة: 19 هدفاً 2- لويس سواريز برشلونة: 15 هدفاً 3- كريستيان ستواني جيرونا: 12 هدفاً 4- أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد: 10 أهداف 4- وسام بن يدر إشبيلية: 10 أهداف 4- ياجو أسباس سيلتا فيجو: 10 أهداف

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