رياضة | وزير الرياضة يكشف كواليس جلسته مع رئيس الكاف واستعدادات مصر لتنظيم "كان 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكشف كواليس جلسته مع رئيس الكاف واستعدادات مصر لتنظيم "كان 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن كواليس جلسته مع أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري.

وقال "صبحي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": "كنت حريص على مقابلة أحمد أحمد بعد زيارته الأولي لمصر عقب الفوز بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019"

وأضاف: " حرصت على الإطمئنان على صحة أحمد أحمد ووجهت له الشكر بعد فوز مصر بإستضافة أمم إفريقيا، وطمأنته علي أن مصر سوف تنظم هذا الحدث بمنتهي القوة".

وتابع: " رئيس الكاف سعيد جدًا ويثني دائمًا على مواقف مصر، وقال أن مصر سبقتنا في الحراك لتنظيم بطولة أمم إفريقيا، وأكد أن الاتحاد الإفريقي سيبدأ الاستعداد للبطولة بشكل متوازي لتقديم حدث مميز".

وعن نجاح مصر في تنظيم أمم إفريقيا: " ليس لدينا سوي التحدي وسنبذل قصاري جهد، وبدأنا الاستعداد بقوة لإستضافة البطولة وتجهيز الملاعب عقب إعلان فوز مصر بتنظيم البطولة".

وأتم: "سيكون هناك مسؤولين عن الحدث القاري الهام، ودورهم تقديم هذا الحدث بالشكل الذي يليق بإسم وتاريخ مصر".