رياضة | سمير فرج: "الإسماعيلي كان هيودع دوري ابطال افريقيا كدة كدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير فرج: "الإسماعيلي كان هيودع دوري ابطال افريقيا كدة كدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق أن فريقه كان سيودع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سواء بقرار استبعاده من الكاف أو من غيره.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جمهور الإسماعيلي دائمًا يساند فريقه في كل وقت وفي الظروف الصعبة".

وتابع: "الخروج من البطولة العربية والافريقية وتراجع مستوانا في الدوري أمر لا يليق بالنادي الإسماعيلي".

واختتم لاعب منتخب مصر السابق تصريحاته "كدة كدة الإسماعيلي كنا هنطلع من إفريقيا سواء كان حدث قرار الاستبعاد من الكاف أو لا، ولكن لم أكن أتمنى أن نخرج بهذا الشكل".

أعلن سيدومير المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأثنين.

وجاءت قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع .. طارق طه– محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط .. محمود عبد العاطى “دونجا” – عمر الوحش – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – يحيي زايد.