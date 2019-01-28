رياضة | سولاري: بنزيما لاعب "كريم".. وأشعر بحزن هؤلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: بنزيما لاعب "كريم".. وأشعر بحزن هؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن لاعبه الفرنسي كريم بنزيما هو لاعب "كريم"، ويجعل زملائه أفضل. وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "سنقوم بتقييم حالة سيرخيو راموس، نأمل أن تكون مجرد ضربة خفيفة". وأضاف قائلاً: "سبق وأن قلت أن بنزيما لاعب كريم، وهذا هو معنى اسمه بالحقيقة (كريم)". وواصل: "قدمنا شوط أول مثالي لكن المباراة تغيرت فقط بعد طرد فاران". وتابع: "نعتقد أننا عملنا بشكل جيد للغاية في الفترة الاخيرة ، في المباريات الثلاثة الأخيرة كانت النتائج مختلفة". وأكمل: "جميع اللاعبين الذين لا يلعبون من الطبيعي ان يشعروا بالحزن". واستطرد: "لقد سجلوا بالوقت الذي سيطروا فيه على الكرة. سنحاول أن نكون أكثر انتباهاً". واختتم بقوله: "كل لاعب لا يلعب دائمًا يتأذى، وهذا أمر مفهوم تمامًا، فقد كان كل من إيسكو وسيبايوس على وشك المشاركة، ولكن كان هناك طرد، واضطررنا لإعادة بناء الدفاع".

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