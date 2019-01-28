رياضة | بعد فوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزاً عريضاً على إسبانيول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". وسجل رباعية ريال مدريد في شباك إسبانيول كلاً من؛ كريم بنزيمة وسيرجيو راموس وجاريث بيل ورفائيل فاران. ويأتي ترتيب فرق الدوري الإسباني كالتالي: 1- برشلونة: 49 نقطة 2- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة 3- ريال مدريد 39 نقطة 4- إشبيلية: 36 نقطة 5- ألافيس: 32 نقطة 6- خيتافي: 31 نقطة 7- فالنسيا: 29 نقطة 8- ريال بيتيس: 29 نقطة 9- ريال سوسيداد: 27 نقطة 10- إيبار: 26 نقطة 11- أتلتيك بلباو: 26 نقطة 12- ليفانتي: 26 نقطة 13- بلد الوليد: 25 نقطة 14- جيرونا: 24 نقطة 15- إسبانيول: 24 نقطة 16- ليجانيس: 23 نقطة 17- سيلتا فيجو: 21 نقطة 18- رايو فاليكانو: 20 نقطة 19- فياريال: 18 نقطة 20- ويسكا: 12 نقطة

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