رياضة | أول تعليق من سولاري بعد اكتساح إسبانيول برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد اكتساح إسبانيول برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن طرد لاعبه رافائيل فاران غير كثيرًا في مجريات المباراة، حيث فقد فريقه الإستحواذ على الكرة وإستقبلوا هدف من إسبانيول، وكانت ستختلف الأمور إذا لم يُطرد فاران ولكن هذه هي كرة القدم.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب التفوق على اسبانيول 4-2: "راموس ؟ أعتقد أنه بحاله جيده ، نتمنى ذلك".

وبسؤواله عن دفاع ريال مدريد دون راموس أو فاران ؟ قال: "سيكون لدينا وقت للتفكير في ذلك".

وكشف: "قولي أن كريم بنزيما سخي وكريم ؟ هذا ما يبرهن عليه في كل المباريات، واليوم قدم مباراه مثاليه يجب أن نضعها في إطار لكي يتفرج عليها الجميع".