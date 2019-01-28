رياضة | أول تعليق من سولاري بعد اكتساح إسبانيول برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد اكتساح إسبانيول برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب التفوق على اسبانيول 4-2: "راموس ؟ أعتقد أنه بحاله جيده ، نتمنى ذلك".
وبسؤواله عن دفاع ريال مدريد دون راموس أو فاران ؟ قال: "سيكون لدينا وقت للتفكير في ذلك".
وكشف: "قولي أن كريم بنزيما سخي وكريم ؟ هذا ما يبرهن عليه في كل المباريات، واليوم قدم مباراه مثاليه يجب أن نضعها في إطار لكي يتفرج عليها الجميع".
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