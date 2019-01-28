رياضة | فاسكيز: سيطرنا على المباراة بأكملها.. وبنزيما الأفضل في مركزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز: سيطرنا على المباراة بأكملها.. وبنزيما الأفضل في مركزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فاسكيز في تصريحات صحفية عقب التغلب على إسبانيول بأرعة أهداف مقابل هدفين: "بنزيما يثبت أنه أفضل 9 في العالم ، من الرائع اللعب معه".
واختتم بقوله: "سوف نحاول المنافسة على الليجا، لازال لدينا اربعة اشهر من المنافسة".
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