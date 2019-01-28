رياضة | فاسكيز: سيطرنا على المباراة بأكملها.. وبنزيما الأفضل في مركزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز: سيطرنا على المباراة بأكملها.. وبنزيما الأفضل في مركزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه قد فرض نفسه من البداية إلى النهاية، على الرغم من أنه بعد الطرد كان عليهم أن يعانوا.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية عقب التغلب على إسبانيول بأرعة أهداف مقابل هدفين: "بنزيما يثبت أنه أفضل 9 في العالم ، من الرائع اللعب معه".

واختتم بقوله: "سوف نحاول المنافسة على الليجا، لازال لدينا اربعة اشهر من المنافسة".